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Çanakkale'de, 'Trafik Haftası' kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla İskele Meydanı'nda, Trafik Haftası kutlaması yapıldı.

Çanakkale'de, 'Trafik Haftası' kutlandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla İskele Meydanı'nda, Trafik Haftası kutlaması yapıldı. Bölge Trafik Şube Müdürü Yasin Pala, "Özellikle emniyet kemeri, hız denetimleri ve yayalara saygı konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmalıyız" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe; Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alpaslan Baysal, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, öğrencilere, protokol üyelerince 'okul geçidi görevli belgesi' verildi. 'Yılın şoförü' Yahya Kısaoğlu, ödülünü Çanakkale Şoförler Odası Başkanı Ali Demir'den aldı. Program kapsamında kurulan alanda 'alkol gözlüğü' takarak, futbol topunu kaleye atmaya çalışan katılımcıların geneli, gözlüğün etkisiyle vuruş yapamadı. Etkinlik, trafikte ve çeşitli uygulamalarda kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması, öğrencilere yaya geçidi ve trafikte dikkat edilmesi gereken kuralların anlatılmasıyla sona erdi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü olarak 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla Trafik Haftası'nı kutladıklarını belirten Bölge Trafik Şube Müdürü Yasin Pala, "Bunlar özellikle ilkokul seviyesindeki çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız. İlimizdeki yaya geçitlerinde ikonlarımızı ve yazılarımızı yazdırarak vatandaşlarımıza daha bilinçli olmalarını istedik. Trafik Haftası kapsamında özellikle okullarda eğitim çalışmaları yapıyoruz. Trafikte nasıl güvenli bir şekilde seyredilir, nasıl hareket edilir. Çocuklarımıza bunları öğretiyoruz. Trafik sadece bir haftayla kısıtlı değil. Ömür boyu devam eden bir olgu. Özellikle emniyet kemeri, hız denetimleri ve yayalara saygı konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmalıyız" dedi.

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Çanakkale'de, 'Trafik Haftası' kutlandıÇanakkale'de, 'Trafik Haftası' kutlandıÇanakkale'de, 'Trafik Haftası' kutlandıÇanakkale'de, 'Trafik Haftası' kutlandı

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