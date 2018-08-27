HABER

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

Ezine ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi ağır yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Ali Kiper yönetimindeki 17 LS 886 plakalı otomobil, Geyikli beldesi yakınlarında aynı yönde giden Turgay Avcı idaresindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı.

Kazada devrilen motosiklet sürücüsü Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kiper, 112 Acil Servis ekiplerince Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNER55 saat boyunca suda kaldı, elleri bu hale geldi 55 saat boyunca suda kaldı, elleri bu hale geldi
Mardin'de bağ bozumu başladı Mardin'de bağ bozumu başladı 
Nusaybin'de atık su borusu tıkanınca evleri su bastıNusaybin'de atık su borusu tıkanınca evleri su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü 1 yaralı Çanakkale trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Pendik'teki parkta dehşet anları! Çocukları kurşun yağmuruna tuttu

Pendik'teki parkta dehşet anları! Çocukları kurşun yağmuruna tuttu

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

İstanbul'daki Alman Konsolosluğu yakınında şüpheli paket alarmı

İstanbul'daki Alman Konsolosluğu yakınında şüpheli paket alarmı

Beykoz'da kum yüklü tanker devrildi

Beykoz'da kum yüklü tanker devrildi

Süleyman Soylu'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması

Süleyman Soylu'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.