Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, trafik yönlendirme direğine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sinan Gelmez (28) idaresindeki 17 AAK 061 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolunun 1. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Yolun sağ şeridindeki kaldırıma çıkan otomobil daha sonra trafik yönlendirme direğine çarpıp ters döndü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Gelmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gelmez'in araç içinde sıkışan cesedi, Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen Gelmez'in yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

