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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 17:17 | Son Güncelleme

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu araç sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Behramkale köyünden Küçükkuyu beldesinde giden Gökhan Yılmaz'ın kullandığı 17 PJ 567 plakalı otomobil, Arıklı köyü sahilinde şarampole yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgedeki eğlence mekanlarında müzisyen olarak çalıştığı öğrenilen Yılmaz'ın cesedi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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1 ölü Çanakkale trafik kazası

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