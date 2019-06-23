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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 01:55 | Son Güncelleme

Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, 1'i ağır 7 kişi yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kamyonetlerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkan Akdoğan (42) yönetimindeki 31 ABZ 939 plakalı açık kasalı kamyonet, Tuzla köyü yolu yakınlarında, Bekir Şen (44) idaresindeki 59 EE 498 plakalı açık kasalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu.

Kazada, Bekir Şen'in kullandığı araçta bulunan Bedirhan Şen (7) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile araçlardaki Vildan Can (69), Semra Şen (42), Berna Şen (16) ve Gözde Özkan ile Gülümser Çeterez (30) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ayvacık Devlet ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Bekir Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Bedirhan Şen'in cesedi ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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Ayvacık Çanakkale Çocuk Kaza öldü trafik kazası

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