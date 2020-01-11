Çanakkale’de trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale’de kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Adalet Sarayı önündeki kavşakta, Ferdi Ö. idaresindeki 17 AK 366 plakalı kamyonet kırmızı ışıkta beklerken Halil Ö. (50) idaresindeki 10 LT 046 plakalı otomobil dikkatsizlik sonucu kamyonete arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Halil Ö. ile kamyonette yolcu olarak bulunan Gülsüm Özdemir yaralandı. Halil Ö. itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla araç içerisinden çıkarılarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, Gülsüm Özdemir ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



