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Çanakkale'de trafik kazası: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 01:19 | Son Güncelleme

Yol kenarında otobüs bekleyen 3 kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Ö.C. yönetimindeki 34 US 327 plakalı otomobil, Karabiga beldesinden Biga ilçesine gitmek üzere yolun kenarında otobüs bekleyen Saniye Akaydın, Yıldız Büyük ve Fadime Balkan Durmaz'a çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akaydın, Büyük ve Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cenazeler Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alkollü olduğu öne sürülen araç sürücüsü M.Ö.C. ile araçta bulunan diğer kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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3 ölü Biga Çanakkale kadın trafik kazası

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