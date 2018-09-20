Çanakkale'de trafik kazası: 9 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Cihan Çimen'in kullandığı 17 UU 899 plakalı hafif ticari araç, Evciler Köyü çıkışında Veli Çıtak (73) yönetimindeki 17 TA 334 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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