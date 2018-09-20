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Çanakkale'de trafik kazası: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 11:00 | Son Güncelleme

Çanakkale'de trafik kazası: 9 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Cihan Çimen'in kullandığı 17 UU 899 plakalı hafif ticari araç, Evciler Köyü çıkışında Veli Çıtak (73) yönetimindeki 17 TA 334 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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9 yaralı Çanakkale trafik kazası

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