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Çanakkale'de Troas Sempozyumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’deki Troya Müzesi'nde 2 gün sürecek '1.

Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’deki Troya Müzesi'nde 2 gün sürecek '1. Troas Sempozyumu'nda, kentteki arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları ele alınacak.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü ve Troya Müzesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1'inci Troas Sempozyumu başladı. Troya Müzesi'ndeki sempozyuma, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kemal Dokuz, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Çanakkale bölgesindeki arkeolojik alanların kazı başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sempozyumda konuşan Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, müze hakkında bilgi verdi. Gölcük, "Troya Müzesi bir hafıza mekanıdır. Hocalarımız bir yıl boyunca yaşadığımız bu toprakları karış karış gezdiler, santim santim kazdılar ve o verileri bu müzeye aktarıyorlar. Anadolu adına az söylenmiş ne varsa, eksik söylenmiş ne varsa, söylenecek daha ne varsa bu bina, bu kurum bunları söylemek üzere buradadır" dedi.

Çok özel bir ilde, güzel bir coğrafyada yer aldıklarını belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz ise, "Bugün birincisini yaptığımız sempozyum, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Nüfusumuzla, coğrafi büyüklüğümüzle kıyaslanamayacak bir tarihsel, mitolojik ve turistik öneme sahip ilimiz var. Bir destanlar şehri Çanakkale, tam 5 bin yıllık tarihe şahitlik ediyor. Mitolojik Troya Destanı’ndan yakın geçmişimizin şanlı Çanakkale Destanı’na kadar yaşanan olaylara ev sahipliği yapan bir şehir. Yerli ve evrensel değerlerin toplamı burada" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Troas bölgesi kazılarına 40 yılı aşkın süredir katkı sunan Prof. Dr. Coşkun Özgünel’e, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Sempozyum, Prof. Dr. Coşkun Özgünel'in Apollon Smintheion Tapınağı'ndaki kazı çalışmalarını anlattığı konuşmasıyla devam etti.

İki gün sürecek sempozyumda kazı başkanları tarafından arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları ele alınacak.

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