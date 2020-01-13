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  4. Çanakkale’de tütün operasyonu

Çanakkale’de tütün operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki iki farklı işletmede ruhsatsız sarmalık tütün doldurulmuş makaron satıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde bugün Lapseki ilçesi Çardak beldesinde faaliyet gösteren iki farklı işletmenin ruhsatsız sarmalık tütün doldurulmuş makaron sattığı tespit edildi.

Çanakkale’de tütün operasyonu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki iki farklı işletmede ruhsatsız sarmalık tütün doldurulmuş makaron satıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde bugün Lapseki ilçesi Çardak beldesinde faaliyet gösteren iki farklı işletmenin ruhsatsız sarmalık tütün doldurulmuş makaron sattığı tespit edildi. Durum adli makamlara bildirildikten sonra işletmelerde arama kararı alındı. Tütün madde arama köpeği Gümüş’ün de katılımıyla yapılan arama neticesinde 19 bin 200 adet dolu makaron (96 karton), 20 bin 500 adet bandrolsüz boş makaron, 27,6 kilogram kıyılmış tütün, 31 adet makaron sarma aleti ve 625 gr bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler savcılık talimatı ile muhafaza altına alındı. Şüpheli C.C. ve G.G. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

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