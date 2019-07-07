HABER

Çanakkale'de ücretsiz dondurma kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

  ÇANAKKALE'de bir pastanenin işletmecileri, açılışa özel yaklaşık 500 kilo Maraş dondurmasını ücretsiz dağıttı.

Çanakkale'de ücretsiz dondurma kuyruğu

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de bir pastanenin işletmecileri, açılışa özel yaklaşık 500 kilo Maraş dondurmasını ücretsiz dağıttı. Dondurmadan tatmak isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu.
Kemalpaşa Mahallesi kordon boyunda 2 ay önce, bir pastanenin şubesi açıldı. Dondurmasıyla Çanakkale'de meşhur olan pastanenin işletmecileri, dün akşam, açılışa özel toplamda yaklaşık 500 kiloluk Maraş dondurmasını ücretsiz olarak dağıttı. Etkinlik için hazırlanan döner gibi sarılmış olan 200 kiloluk dondurma, 10 kişi tarafından zor taşındı ve askıya asıldı. Ardından 3 kişi, döner dondurmayı satırla keserek, servis etti. Ücretsiz dağıtılan dondurma en çok çocukları sevindirdi. Dakikalar geçtikçe döner dondurma sırası uzayıp gitti. Uzun kuyruk oluştu.
İşletmeci Doğan Tehci, "Bugün işyerimizin açılışına özel Çanakkale halkına dondurma ikram ediyoruz. Çocuklarımızla beraber kendi işimizi yapıyoruz. Bugün toplamda 500 kilo dondurmayı ücretsiz dağıtmış olacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de ücretsiz dondurma kuyruğuÇanakkale'de ücretsiz dondurma kuyruğuÇanakkale'de ücretsiz dondurma kuyruğuÇanakkale'de ücretsiz dondurma kuyruğu

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Tehlike oluşturan kayanın düşülme anı kameradaTehlike oluşturan kayanın düşülme anı kamerada
KKTC'den kahreden haber! KKTC'den kahreden haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

KKTC'den kahreden haber! Hakkarili asker kazada hayatını kaybetti

KKTC'den kahreden haber!

Afrin'de terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu ele geçirildi

Terör örgütüne darbe! Mühimmat deposu ele geçirildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: Gabar'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Gabar'da öldürüldüler

Kartal Belediyesi'nden ağaçların kesildiği iddiasına ilişkin açıklama

Ağaçların kesilmesi iddialarına Belediye'den açıklama

Konya'da 3 Afgan'a 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

Konya'da mide bulandıran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.