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Çanakkale'de ücretsiz dondurma kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

  ÇANAKKALE'de bir pastanenin işletmecileri, açılışa özel yaklaşık 500 kilo Maraş dondurmasını ücretsiz dağıttı.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de bir pastanenin işletmecileri, açılışa özel yaklaşık 500 kilo Maraş dondurmasını ücretsiz dağıttı. Dondurmadan tatmak isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu.

Kemalpaşa Mahallesi kordon boyunda 2 ay önce, bir pastanenin şubesi açıldı. Dondurmasıyla Çanakkale'de meşhur olan pastanenin işletmecileri, dün akşam, açılışa özel toplamda yaklaşık 500 kiloluk Maraş dondurmasını ücretsiz olarak dağıttı. Etkinlik için hazırlanan döner gibi sarılmış olan 200 kiloluk dondurma, 10 kişi tarafından zor taşındı ve askıya asıldı. Ardından 3 kişi, döner dondurmayı satırla keserek, servis etti. Ücretsiz dağıtılan dondurma en çok çocukları sevindirdi. Dakikalar geçtikçe döner dondurma sırası uzayıp gitti. Uzun kuyruk oluştu.

İşletmeci Doğan Tehci, "Bugün işyerimizin açılışına özel Çanakkale halkına dondurma ikram ediyoruz. Çocuklarımızla beraber kendi işimizi yapıyoruz. Bugün toplamda 500 kilo dondurmayı ücretsiz dağıtmış olacağız" dedi.

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