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Çanakkale'de "Uluslararası Troya Halk Oyunları Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 20:35 | Son Güncelleme

"2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında 30 ülkeden dans ekipleri gösteri sundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında Uluslararası Troya Halk Oyunları Festivali
gerçekleştirildi.

"Dünyanın Renkleri Troya'da Işıldıyor" temasıyla Çanakkale Folklor Araştırma Derneği ve Gençlik Spor Kulübü (ÇAFAD) tarafından düzenlenen organizasyona 30 ülkeden dans ekipleri katıldı.

Çanakkale Kordon'da
kurulan özel platformda çeşitli ülkelerin dans grupları, alanı dolduran vatandaşlara ülkelerinin
halk oyunlarını sergiledi.

Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul
edilişinin 20. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilan edilen "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivale, Çanakkale
Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı ile çok sayıda
vatandaş katıldı.

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