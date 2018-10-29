ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında Uluslararası Troya Halk Oyunları Festivali

gerçekleştirildi.

"Dünyanın Renkleri Troya'da Işıldıyor" temasıyla Çanakkale Folklor Araştırma Derneği ve Gençlik Spor Kulübü (ÇAFAD) tarafından düzenlenen organizasyona 30 ülkeden dans ekipleri katıldı.

Çanakkale Kordon'da

kurulan özel platformda çeşitli ülkelerin dans grupları, alanı dolduran vatandaşlara ülkelerinin

halk oyunlarını sergiledi.

Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul

edilişinin 20. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilan edilen "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivale, Çanakkale

Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı ile çok sayıda

vatandaş katıldı.

