Çanakkale'de, üreticiler Akdeniz Meyve Sineği ile kanadı noktalı sirke sineğine karşı uyarıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Uludağ ve Ege İhracatçılar Birliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 'Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği Tanıtımı ve Mücadelesi' konferansında üreticilere, bu zararlılara karşı mücadele konusunda uyarıcı bilgiler verildi.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Çanakkale Vali Yardımcısı Tahir Şahin, Uludağ İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, daire müdürleri ile 700'e yakın üretici katıldı.

Konferansta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden Berrin Alaca ve Papatya Tiftikçi, Çanakkale'de üreticilere, 'Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği'ne karşı yaptıkları alan çalışmaları ile mücadeleyi anlattı. Ayrıca üreticilere bu zararlılara karşı nasıl mücadele edecekleri konusunda slayt gösterisiyle bilgi verdi. Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Mehmet Fatih Tolga ise, 'Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği'ne karşı mücadele konusunda üreticilere sunum yaptı.