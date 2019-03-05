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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, son 12 gün içinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan 1 şüpheli; 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan da 1'i çocuk, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 128,70 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2,20 gram plaka esrar, 17,74 gram kubar esrar, 83 ilaç ve 1510 TL ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti' şüphelisi mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu 1 tutuklamaÇanakkale'de uyuşturucu operasyonu 1 tutuklamaÇanakkale'de uyuşturucu operasyonu 1 tutuklamaÇanakkale'de uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama

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