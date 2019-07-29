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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan biri tutuklandı.Uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda 23 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 5 şüpheli ve ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan biri tutuklandı.
Uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda 23 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 5 şüpheli ve ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan 1 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 382,27 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 125 lira ele geçirildi. Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bütün maddelere ve paraya el konulduğu açıklandı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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