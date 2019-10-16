HABER

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

Çanakkale’de uyuşturucu madde satışı yapanlara karşı gerçekleştirilen uygulamalarda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İl Merkezi ve ilçelerde Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda; 07.10.2019-14.10.2019 tarihleri arasında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.“TCK 191 Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan işlem yapılan, çeşitli suçlardan aranması mevcut 1 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 17,13 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 24,79 gram Esrar ve 3,19 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale’de uyuşturucu madde satışı yapanlara karşı gerçekleştirilen uygulamalarda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İl Merkezi ve ilçelerde Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda; 07.10.2019-14.10.2019 tarihleri arasında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
“TCK 191 Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan işlem yapılan, çeşitli suçlardan aranması mevcut 1 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 17,13 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 24,79 gram Esrar ve 3,19 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

PARTNER Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup... Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup...
Meriç Nehri'nde 37 kaçak göçmen yakalandıMeriç Nehri'nde 37 kaçak göçmen yakalandı
Bitlis’te tefecilik operasyonu: 9 gözaltıBitlis’te tefecilik operasyonu: 9 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.