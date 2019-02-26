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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.Çanakkale’de aldığı bir ihbarı değerlendiren Narkotik timleri uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığını belirlediği 12 kişiyi takibe aldı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale’de aldığı bir ihbarı değerlendiren Narkotik timleri uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığını belirlediği 12 kişiyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen zanlıların ev ve iş yerberine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1488,19 gram bonzai, 509,65 gram shunk, 305 adet hap, 2,20 gram plaka esrar, 1,71 gram kokain, 2980 TL para ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 9’u tutuklanırken, 3 zanlı denetimli olarak serbest bırakıldı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

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