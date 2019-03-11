Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale uyuşturucu operasyonu kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişiden 10 kişi serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan ve sattığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 kişide 10’u serbest bırakıldı, diğer 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu ve 1 tabanca ele geçirildi.



