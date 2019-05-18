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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:43 | Son Güncelleme

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 6 zanlı yakalandı.

Bu kişilerin ev ve üst aramalarında 101,81 gram sentetik uyuşturucu ve 6,40 gram esrar ile iki ectasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan 27 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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Çanakkale uyuşturucu operasyonu

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