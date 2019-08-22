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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındıÇanakkale’nin Byarmiç ilçesinde aldığı bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldığı F.T nin adresine operasyon düzenledi Hassas burunlu narkotik köpeği Roket’in de destek verdiği aramalarda 382 gram esrar maddesi ve 148 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlı sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Çanakkale’nin Byarmiç ilçesinde aldığı bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldığı F.T nin adresine operasyon düzenledi Hassas burunlu narkotik köpeği Roket’in de destek verdiği aramalarda 382 gram esrar maddesi ve 148 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

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