HABER

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 10:13 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ve Yenice ilçelerinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1061 kök Hint keneviri bitkisi ile 4 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ve Yenice ilçelerinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1061 kök Hint keneviri bitkisi ile 4 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 1 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Yenice ilçesi Başkoz köyündeki ormanlık alana, drone da kullanarak operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 ayrı noktaya dikilmiş 913 kök Hint keneviri bitkisi ile araziye gizlenmiş 4 kilo esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y., Z.Ç., S.G. ve E.Ç. gözaltına alınırken, firari durumdaki D.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bayramiç ilçesi Palamutoba köyünde ise foto kapan takibinin ardından düzenlenen operasyonda ise eğitimli narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan aramalarda 148 kök Hint keneviri bitkisi ve 382 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece
Tedaviye gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptıTedaviye gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptı
Siirt’te tarihi eser operasyonuSiirt’te tarihi eser operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.