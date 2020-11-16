HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı, 1 tutuklama

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı, 1 tutuklama

16.11.2020 13:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çanakkale’de farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 1.5 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 50 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 50 sentetik ecza, 13 Hint keneviri motifi küllük ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 12’si serbest bırakılırken, 1’i de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, aynı suçtan haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli de yakalanarak, işlemlerinin ardından tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Eski tip radyonun içine saklamışlarEski tip radyonun içine saklamışlar
Amerika'da seçimler nasıl oluyor?Amerika'da seçimler nasıl oluyor?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı

Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Hastanede intihar etmişti! Yakınları adli tıp görevlilerine saldırdı

İntihar etmişti! Yakınları adli tıp görevlilerine saldırdı

Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Eski tip radyonun içine saklamışlar

Eski tip radyonun içine saklamışlar

Balıkesir'de feci kaza! Orta refüje çarpan araç alev alev yandı

Balıkesir'de feci kaza! Orta refüje çarpan araç alev alev yandı

Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı

Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı

Hakkari Valiliği'nden 15 gün süreyle 'yasak' kararı

Valilik duyurdu!15 gün süreyle yasaklandı

Akılalmaz olay! Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi

Akılalmaz olay! Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.