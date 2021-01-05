YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 05.01.2021 11:32 | Son Güncelleme

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 65 gram esrar maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs da gözaltına alındı.Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, ilçenin geliş istikametinden şüpheli S.Y.’yi takibe başladı.Yol uygulama noktasında durdurulan S.Y.’nin otomobilinde yapılan aramada; 65 gram toz esrar, 108 adet boş sigara paketi, 3 paket kına, 14 adet şeffaf poşet ele geçirilirken, S.Y., adlı şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 65 gram esrar maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, ilçenin geliş istikametinden şüpheli S.Y.’yi takibe başladı.
Yol uygulama noktasında durdurulan S.Y.’nin otomobilinde yapılan aramada; 65 gram toz esrar, 108 adet boş sigara paketi, 3 paket kına, 14 adet şeffaf poşet ele geçirilirken, S.Y., adlı şüpheli şahıs gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Biga’da okul öncesinde uzaktan eğitim kararıBiga’da okul öncesinde uzaktan eğitim kararı

Çanakkale Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
07:00
Sabah
08:30
Öğle
13:25
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:34

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Cadde Eczanesi
Merkez
Köksal Eczanesi
Merkez
Batı Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Gencer Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.