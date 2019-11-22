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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:13 | Son Güncelleme

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen operasyon sonucu 2 şüpheli yakalandı.4 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde, Biga’ya bağlı Arnavutdere mevkii Geyikkırı köyü ormanlık arazi kesiminde yapılan operasyonda, toplam 138 kilogram kubar esrar ele geçirilmesi ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, V.B.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen operasyon sonucu 2 şüpheli yakalandı.
4 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde, Biga’ya bağlı Arnavutdere mevkii Geyikkırı köyü ormanlık arazi kesiminde yapılan operasyonda, toplam 138 kilogram kubar esrar ele geçirilmesi ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, V.B. ve Y.U. isimli şahıslara ulaşıldı. V.B. ve Y.U. isimli şahısların yakalanması ve suça konu delillerin ele geçirilmesi maksadıyla, Bursa’nın Karacabey ilçesi ve Çanakkale’nin Biga ilçesine eş zamanlı operasyon planlandı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde Y.U. isimli şahıs Biga ilçesinde, V.B. isimli şahıs ise Karacabey’de yakalandı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 1 kilo kıyılmış tütün, 400 adet dolu makaron ve 4 adet manuel tütün sarma makinesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Y.U., V.B. isimli şahıslar ise bugün adliyeye çıkarılacak.

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