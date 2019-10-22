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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.14 Ekim-21 Ekim tarihleri arasında ’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 21 şüpheli şahıs, ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan da 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.
14 Ekim-21 Ekim tarihleri arasında ’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 21 şüpheli şahıs, ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan da 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan zanlılardan ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. ’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 4 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şüpheli ise yine adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 41,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10,24 gram esrar, 2,09 metamfetamin ve 8 adet 2mg sentetik ecza maddesi ele geçirilerek, tüm maddelere el konuldu.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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