Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Çanakkale’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde tüketen ve ticaretine yapan şahıslara yönelik sürdürülen son operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Fevzipaşa Mahallesinde; özel harekat, asayiş ve deniz şube ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda toplam 30 personel eş zamanlı olarak görev yaptı. Yapılan çalışma neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Şahısların ayrıca çok sayıda suçtan arandığı belirtildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ve 1 kilograma yakın bonzai ele geçirildi.

