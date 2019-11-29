HABER

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarmanın uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarmanın uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucu, Biga'nın Selvi köyü ile Kozçeşme köyündeki iki adreste uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu arama köpeği Roket ile yapılan aramalarda 146 gram esrar maddesi, 94 gram kenevir tohumu ve esrar içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi. A.B., A.A. ve S.T. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımıEser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımı
İzmir’de jandarmadan sahte içki operasyonuİzmir’de jandarmadan sahte içki operasyonu
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 6 gözaltıSosyal medyadan terör örgütü propagandasına 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Yatak pozu verdi ama olmadı!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AYM memurluğa girişte 'güvenlik soruşturması' şartını iptal etti

AYM'den flaş 'güvenlik soruşturması' kararı!

Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Vatandaşlar çatılara çıkarak selfie çekti!

İBB'de işten çıkarılan işçilerin imza kampanyası sona erdi

100 bini aşkın imza topladılar! İmamoğlu'na sunulacak

ASELSAN'dan STOP'un ilk teslimatı tamam, ülkeler sırada

ASELSAN üretti, ülkeler sıraya girdi

Gaziantep'te sokak ortasında eşi tarafından dövülen kadın konuştu

Eşi tarafından tekme tokat dövülmüştü! Dehşet anlarını anlattı

Odun keserken kendi boğazını kesti

Ağaç motoru ile kendi boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.