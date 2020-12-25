HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

25.12.2020 15:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Önceki gün R.U isimli şahsın Lapseki ilçesine satmak için uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınması üzerine harekete geçen ekipler, geliş istikametlerini kontrol altına aldı.
Düzenlenen operasyon neticesinde araç içerisinde S.Ş, A.T ve R.U isimli şahıslar ile birlikte 40 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, uyuşturucu maddelere el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söktü! İfadesi 'pes' dedirttiMezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söktü! İfadesi 'pes' dedirtti
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Kısıtlama öncesi dikkat çeken uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Eski kayınvalide ile geline, birbirlerine ettikleri hakaretten 1100'er TL para cezası

Eski kayınvalide ile geline, birbirlerine ettikleri hakaretten 1100'er TL para cezası

Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söktü! İfadesi 'pes' dedirtti

Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söktü! İfadesi 'pes' dedirtti

Antalya'daki iğrenç olayda yeni gelişme: Cinsel istismardan tarihi cezaya çarptırılan öğretmen yine hakim karşısına çıktı

26 çocuğu istismar eden öğretmenle ilgili yeni gelişme

Sınavlar ertelenince çocuklar böyle eğlendi

Haberi alan çocuklar dışarı fırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.