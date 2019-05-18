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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, son 11 günde düzenlenen operasyonlarda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 27, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan ise 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 101,81 gram bonzai, 6,40 gram esrar maddesi, 2 ecstasy hap ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltıÇanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltıÇanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

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