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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

22.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-19 Mart tarihleri arasında Gökçeada ve Biga ilçelerinde 5 farklı operasyonda toplam 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-19 Mart tarihleri arasında Gökçeada ve Biga ilçelerinde 5 farklı operasyonda toplam 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden K.A., D.K., C.C., V.E., ve Afgan uyruklu H.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 150 gram toz esrar, 202 gram metamfetamin , 100 adet sentetik ecza (xanax hap), 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 182 bin 145 kg bandrolsüz tütün, 25 adet çeşitli marka ve modelde satışa sunulmuş, faturasız, saat- bileklik- tespih, 4 adet terazi, bin 580 adet dolu makaron, 400 adet boş makaron, 472 çift değişik tip ve markada faturasız, taklit (imitasyon) ayakkabı ele geçirildi.

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