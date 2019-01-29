Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Çanakkale’nin Çan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca 21 Ocak Pazartesi günü Çan ilçesinde uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler dün Çan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden A.G, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler A.K, A.R, Y.A, E.B, İ.D. ve M.Y. ise Çan Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Canlı yayında flaş Sarıgül iddiası! 'Tarih belli oldu' deyip...
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...
Maduro'dan zehir zemberek sözler!
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum