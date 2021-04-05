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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

05.04.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürdükleri çalışmalar neticesinde; 8 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında 57 farklı operasyonda toplam 66 şüpheli gözaltına alındı.

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Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürdükleri çalışmalar neticesinde; 8 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında 57 farklı operasyonda toplam 66 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şahısların ise alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden; 565 gram Skunk, 550 adet Ecstasy, 220 gram Metamfetamin, 200 gram Bonzai, 52 gram Bonzai Hammaddesi, 15 gram Esrar maddesi ve suç geliri olarak değerlendirilen 385 TL para ele geçirildi.

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