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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece işi tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece işi tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 20,73 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 otomatik tüfek ve 25 tüfek fişeği, 1 defter ve 1 çay kaşığı ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

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