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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, uyuşturucu operasyonunda yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, uyuşturucu operasyonunda yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 26, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan da 2 olmak üzere toplam 28 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 132,77gram bonzai, 6,67 gram esrar, 134 ecstasy hap ile 3 bin 165 TL ele geçirildi.
Sorgularının ardından 26 şüpheli emiyetten serbest bırakıldı. 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheliye de yurtdışına çıkış yasağı getirildi.
Öte yandan, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'nın Akköprü köyü Arnavutdere mevkiinde, kenevir bitkisi ekildiği ve kurutulmaya bırakıldığını tespit etti. Uyuşturucu madde arama köpeği 'Roket'in katılımıyla operasyon düzenleyen jandarma, 115,65 gram kubar esrar ve 97 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma K.U. ile kimliği tespit edilemeyen bir kadını arıyor.

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklamaÇanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklamaÇanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklamaÇanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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