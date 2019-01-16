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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 15:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Hareket ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına aldı. Operasyonda, bir miktar para, kokain, bonzai, skunk ile birlikte 50 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltıÇanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltıÇanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

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