Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlamalarıyla toplam 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 7,20 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 tek kırma av tüfeği ve 11 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 1 döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltındaki 19 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi. 2 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest kalırken, 6 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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