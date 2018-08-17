Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yapan bir kişi yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.B. gözaltına aldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde A.B.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı, uyuşturucu maddeleri ikametinde ve yakındaki metruk binada sakladığı ihbarı üzerine harekete geçti. A.B. gözaltına alındı. A.B.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, 2 şeffaf cam kavanoz içinde 360 gram olan esrar maddesi ve kırmızı pike içerisine sarılmış mavi kapaklı beyaz bidon içerisinde 2080 gram olan esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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