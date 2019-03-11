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Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında son 3 günde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan 2 şüpheliyi, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan da 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Toplam 30,54 gram sentetik uyuşturucu madde bonzai, 21 gram esrar, 7,75 gram metamfetamin, 51 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti'nden adliyeye sevk edilen 2 şüphelinden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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