Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı

Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ile Biga ve Çan ilçesi ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan 12 zanlının ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 500 uyuşturucu hap, çeşitli özelliklerde 1 kilogram uyuşturucu ile av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI



