HABER
  4. Çanakkale’de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Çanakkale’de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:56 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde içkili bir iş yerinde uyuşturucu madde kullanıldığı ve zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldı.Önceki gün Yenice’ye bağlı Kalkım beldesinde, işletmeciliğini K.S.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde içkili bir iş yerinde uyuşturucu madde kullanıldığı ve zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldı.
Önceki gün Yenice’ye bağlı Kalkım beldesinde, işletmeciliğini K.S. isimli şahsın yapmış olduğu Ç.R. adlı içkili işyerinde uyuşturucu madde kullanıldığı ve zorla fuhuş yaptırıldığı 112 Acil İhbar hattına bildirildi. İhbarla ilgilli KOM Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde aynı gün Yenice Nöbetçi Savcılığı’ndan alınan arama kararı ile Ç.R. adlı işyerinde yılbaşı gecesi saat 01.00-04.00 saatleri arasında arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet kenevir tohumu, 1 dal yarısı içilmiş esrar, 7 adet zıvana kâğıt ve 1 adet 1,5 litrelik uyuşturucu içiminde kullanılan plastik şişe ele geçirildi. 26 bin 27 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca satış belgesi olmadan iş yerinde açık içki satışı ve sunumu yapılması sebebiyle iş yerinde ele geçirilen 208 adet Tuborg malt marka 50 cl. bira, 3 adet Efes Pilsen marka 50 cl. bira, 5 adet Sol marka 50 cl bira, 1 adet İstanbul marka 70 cl votka, 2 adet İstanbul marka 50 cl votka, 3 adet İstanbul marka 35 cl votka, 3 adet Yeni Rakı marka 50 cl rakı, 1 adet Yeni Rakı marka 70 cl rakı, 3 adet Yeni Rakı marka 35 cl rakı ve 1 adet Yeni Rakı marka 100 cl kapalı içki muhafaza altına alınarak Yenice Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne teslim edildi.
İşyerinde çalışan, ayrıca uyuşturucu madde kullandıklarını beyan eden ve ele geçen uyuşturucu maddelerin kullanıcıları olduğu değerlendirilen 4 şahıstan kan, kıl ve idrar örneği alındıktan sonra uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli tahkikat yapıldı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 4 şahıs ifadelerinin alınmaları sonrası serbest bırakıldı.
Yapılan arama esnasında belirtilen iş yerinde bulunan 11 yabancı uyruklu ve 4 Türk vatandaşı kadının Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda ifadeleri alındı. 2 yabancı uyruklu kadın “insan ticareti” mağduru olduklarını ifadelerinde beyan etmeleri üzerine durum Cumhuriyet Savcısına bildirildi. 9 yabancı uyruklu ve 4 Türk vatandaşı olan kadınlar ise söz konusu işyerinde konsomatris olarak çalıştıklarını kabul etmediler. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda 9 yabancı uyruklu kadın işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiler. 4 Türk vatandaşı kadın ise serbest bırakıldı.
“İnsan Ticareti” mağduru olduklarını beyan eden H.O. ve E.O. isimli yabancı uyruklu kadınlar avukat huzurunda tekrar ifadelerinin alınması sonrası psikolog ve insan ticareti uzmanı ile görüşülerek raporların tanzim edilmesi için Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. İşletme sahibi K.S. gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yılbaşı gecesi tecavüz! Yılbaşı gecesi tecavüz!
İşten çıkarılan maden işçilerinden tepkiİşten çıkarılan maden işçilerinden tepki
Kore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandıKore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 3 yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kontrolü kaybetti, önce otomobile ardından ağaca çarptı

Kontrolü kaybedince... Bu kadarına pes!

Yer: Ankara! Hepsi imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

Kadına şiddet bitmiyor! 'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

Beyazıt'ta eylemci gruba polisten müdahale

Polisten eylem yapan öğrencilere müdahale!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.