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Çanakkale'de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 10:20 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; bonzai, esrar ve kokain ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; bonzai, esrar ve kokain ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin diğer operasyonunda ise 1 tabanca ve 5 av tüfeği bulunurken, 2 kişi de gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalarında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinden 3,71 gram bonzai, 12 gram esrar ve 0,91 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde silah kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında, Biga'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu T.Ö. ve B.K.'nin evlerinde arama yaptı. Aramalarda 1 tabanca, 40 adet 9x19 mm tabanca mermisi, 5 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 17 dolu kartuş ele geçirildi. Silahlara el koyulurken, T.Ö. ve B.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, Biga Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakıldı.

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Çanakkale'de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonuÇanakkale'de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonuÇanakkale'de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonuÇanakkale'de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu

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