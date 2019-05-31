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Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli'den 1'i tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli'den 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Son 6 günde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 2,48 gram bonzai, 4 gram skunk ve 43 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

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Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklamaÇanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama

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