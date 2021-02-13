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Çanakkale’de yanan "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisi, İstanbul’a dönüyor

13.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı çıkışında alev alan "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisi söndürme çalışmalarının ardından, bakım, onarım ve hasar tespit çalışmaları için İstanbul’un Tuzla Limanı’na doğru yol aldı.Çanakkale açıklarında 11 Şubat Perşembe günü saat 14.15 sıralarında alev alan Türk bayraklı 193 metrelik ve 26 bin 525 groston ağırlığındaki "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisi, Kumburun sahilinde bulunan özel bir çimento firmasının limanına yanaştırılmıştı.

Çanakkale Boğazı çıkışında alev alan "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisi söndürme çalışmalarının ardından, bakım, onarım ve hasar tespit çalışmaları için İstanbul’un Tuzla Limanı’na doğru yol aldı.
Çanakkale açıklarında 11 Şubat Perşembe günü saat 14.15 sıralarında alev alan Türk bayraklı 193 metrelik ve 26 bin 525 groston ağırlığındaki "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisi, Kumburun sahilinde bulunan özel bir çimento firmasının limanına yanaştırılmıştı. 2 gün boyunca süren yangın söndürme, duman tahliye ve soğutma çalışmaları tamamlanan gemi, bakım, onarım ve hasar tespit çalışmaları için İstanbul’un Tuzla Limanı’na doğru yol aldı.
Bugün saat 14.15 sıralarında Çanakkale önlerinde olan "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisi, Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur yolcu’ sembolünü geçtikten sonra boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu da geçtikten sonra İstanbul’un Tuzla Limanı’na gitmek üzere Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Gemiye boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ‘Kurtarma-3’ römorkörü eşlik etti.

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