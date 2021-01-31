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Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

31.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli - Bozcada ile Kabatepe Gökçeada hattındaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli - Bozcada ile Kabatepe Gökçeada hattındaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

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