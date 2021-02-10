HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

10.02.2021 15:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli - Bozcada ile Kabatepe Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli - Bozcada ile Kabatepe Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Ünlü yazar Tarık Buğra'nın hayatı!Ünlü yazar Tarık Buğra'nın hayatı!
Cuma suresinin meali ve faziletiCuma suresinin meali ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

İlker Başbuğ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi

İlker Başbuğ ifade verdi

Bahçeli duyurdu: MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın tarihi belli oldu

Bahçeli duyurdu: 18 Mart'ta yapılacak

MİT'ten Sincar'da operasyon! Kritik isim yakalandı

PKK'nın kritik ismi Sincar'da yakalandı

Bolu'da yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykeli şehri ikiye böldü

Yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykeli şehri ikiye böldü

ABD savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken görüntüler

İstanbul'da dikkat çeken görüntü!

Tarık Buğra'nın hayatı yazarak geçmiş: Tarık Buğra kimdir? İşte Tarık Buğra'nın romanları!

Ünlü yazar Tarık Buğra'nın hayatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.