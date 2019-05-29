Çanakkale'de yasa dışı alkol yapımı ve satışına 2 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda yasa dışı alkol yapımı ve satışı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı alkol yapımı ve satışıyla ilgili bir işyerine operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramada, 60 şişe içki yapımında kullanılan alkol extrat, 212 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ve 550 litre etil alkol ele geçirildi. İşyeri sahibi G.Ö. ile O.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

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