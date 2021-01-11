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Çanakkale’de yasa dışı bahis ve müstehcen sitelere jandarma engeli

11.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de yasa dışı bahis ve müstehcen sitelere jandarma engeli

Çanakkale’de, 138 yasa dışı bahis sitesi ve 7 müstehcen içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye’de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan bahis siteleri ile müstehcen yayın yapan sitelere yönelik 2020 Kasım ve Aralık aylarında yurtdışı kaynaklı 138 yasa dışı bahis sitesi ve 7 müstehcen içerikli internet sitesi belirlendi.

Çanakkale’de, 138 yasa dışı bahis sitesi ve 7 müstehcen içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye’de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan bahis siteleri ile müstehcen yayın yapan sitelere yönelik 2020 Kasım ve Aralık aylarında yurtdışı kaynaklı 138 yasa dışı bahis sitesi ve 7 müstehcen içerikli internet sitesi belirlendi. Tespit edilen internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurtiçi ve yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlaması ve müstehcen yayınlar yaptığının tespit edilmesi üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine sağlanarak, 145 internet sitesine Türkiye’den erişim engeli getirildi.

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