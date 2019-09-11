HABER

Çanakkale'de yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

Ayvacık ilçesi sahilinden Midilli Adası'na gitmek isteyen 141 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 141 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege'de Yunanistan'ın Midilli Adası'na yönelik yasa dışı geçişlere önlem amacıyla devriye görevi yapan TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, Burunucu mevkisi açıklarında lastik bottaki Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Angola uyruklu 39 düzensiz göçmeni, Sivrice Burnu açıklarında ise Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından da Yeşil Liman mevkisi açıklarında Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

TCGS 61 Bot Komutanlığı unsurları ise Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen daha yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Baba- kız aynı okulda öğretmenlik yapıyorBaba- kız aynı okulda öğretmenlik yapıyor
Belediye çalışanları güne kitap okuyarak başlıyorBelediye çalışanları güne kitap okuyarak başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Ürdün Vadisi tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Olay yeri keşif raporu tamamladı

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamladı

ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li komutanlar Şanlıurfa'da

Son dakika: Anayasa Mahkemesi 'Wikipedia yasağını' genel kurula sevk etti

Wikipedia yasağında yeni gelişme!

Diyarbakır'da oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberiyle yıkıldı

Oturma eylemi yaparken aldığı haberle yıkıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'hız sınırı' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.