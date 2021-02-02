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Çanakkale’de yıldırım düşen ev küle döndü, kadınlar gözyaşlarını tutamadı

02.02.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de dün akşam evlerine yıldırım düşen yaşlı çift canlarını zor kurtardı.

Çanakkale’de dün akşam evlerine yıldırım düşen yaşlı çift canlarını zor kurtardı. Küle dönen evi gören köylü kadınlar gözyaşlarını tutamadı.
Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kocabaşlar köyünde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde bastıran şiddetli yağmurun ardından iki katlı taş evde oturan Süleyman Can (64) ile eşi Ümmühan Can (64) çiftinin evlerine yıldırım düştü. O esnada iki katlı evin yan tarafında bulunan taş evin mutfağına inen Süleyman Can, yıldırım düşme anından 15 dakikayla kurtuldu.
Top patlama sesine benzer bir ses duyduğunu ve bir anda dışarı çıktığını belirten Süleyman Can, “15 dakika önce evdeydim o esnada çıkıp, aşağı mutfağa gittim. O sırada patlama oldu. Top patlaması gibi bir ses geldi. Ben dışarı çıktım ve evi yanarken gördük. Bu evde hanımla birlikte ikimiz yaşıyoruz. Az evvel eşim geldi beni aldı. Yarım saat oturduk, ondan sonra kalk gidelim dedi. Bugün, kalp hastalığı için Çanakkale’ye gidecekti, onun için erken yatalım dedi. Ben de sen git dedim ve 5-10 dakika sonra ben de çıktım. Patlamayı duyunca dışarı çıktık, yanıyoruz diye koşturanlar vardı. Evi söndüremedik görüyorsunuz işte yandı. Umurbey ve Lapseki Belediyelerine ait 3 tane itfaiye aracı ve bir de maden şirketine ait özel söndürme aracı geldi. 4 tane takviye araç geldi. Sabaha kadar söndürmeye devam ettik. Hortumlar ortada belli, sağlam kalan iki tane çekyatı kurtardık” dedi.

Eşi kalp hastasıymış
Sabah saatlerinde yanan evi gören köylü kadınlar, komşularını teselli etti. Öte yandan, Süleyman Can’ın eşi Ümmühan Can’ın kalp hastası olduğu ve bugün Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne gelerek tedavi olacağı öğrenildi.

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